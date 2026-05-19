Как работает человеческое воображение?

Мозг постоянно тратит примерно пятую часть энергии тела каждого человека — и совершенно не на то, чем он занимается. Он тратит их на нейронную активность, зрение, воображение и, что примечательно, подавление этой активности, ведь без него воображение просто не может работать. Портал theconversation.com рассказал, почему.

Подумайте о том, как ученые сегодня представляют себе механизм работы зрения. Свет попадает в глаза и зажигает нейронные сигналы. Они, в свою очередь, путешествуют через последовательность регионов мозга, ответственных за зрение, и каждый отталкивается от работы предыдущего.

Наиболее ранние регионы различают простые характеристики, вроде границ и линии. Другие сочетают их, чтобы из них получились формы. Далее идут регионы, которые распознают объекты, а те, что находятся в самом конце цепочки, складывают собранные данные в лица и сцены.

Нейробиологи называют этот феномен «активностью прямой связи» — необработанный свет постепенно превращается во что-то, что человек может назвать. В сфере исследования мозга считается, что в этом зрительном процессе визуальное воображение работает в обратном порядке, отталкиваясь от разума человека, а не от света, попадающего в глаза.

Представив в уме лицо друга, человек начинает с его абстрактной идеи — воспоминания или имени, вытянутых из хранилища информации за пределами визуальной системы. После этого идея перемещается назад по зрительной цепочке в ранние регионы мозга, выполняющие роль своеобразных «мастерских», где лицо обычно реконструируется из деталей. Подобные сигналы, как можно догадаться, называют «активностью обратной связи».

Однако в прошлом научные работы показывали, что данная активность не задействует зрительные нейроны так же, как происходит, когда человек действительно что-то видит. По крайней мере, в первых регионах, через которые проходит информация, эта обратная связь скорее модулирует мозговую активность. Другими словами, она повышает или понижает активность клеток мозга, что влияет на результат работы нейронов. Даже если человек закрыл глаза, ранние зрительные регионы мозга продолжают генерировать изменчивые паттерны нейронной активности, похожие на те, что появляются при реальном зрительном процессе.

Воображению не нужно выстраивать лицо с нуля — «ресурсы» для его создания уже есть. Где-то в глубинах зрительных регионов фрагменты каждого лица, которое вы когда-либо видели, продолжают движение в низких объемах. Даже прямо сейчас где-то там кроется лицо вашего друга, просто оно разбито на разрозненные фрагменты. А воображение приостанавливает потоки, которые унесли бы эти фрагменты в бессознательное. Для его активации нужно лишь маленькое, нацеленное подавление нейронов, которые утягиваются мозгом в другом направлении.

Опыты подтверждают эту гипотезу. Если отключить лабораторной мыши всего 14 нейронов в сенсорном регионе мозга, то животное заметит это и начнет облизывать фонтанчик со сладкой водой. Даже крошечное вмешательство в мозг может повлиять на поведение.

Хотя нельзя сказать, сколько нейронов нужно задействовать, чтобы превратить внутреннюю активность в сознательное воображение человека, появляется все больше намеков на то, что ключевую роль играет подавление нейронной активности. Каждый раз, когда человек что-то представляет, работа мозга ненадолго подавлялась — не наоборот.

Помимо этого, примерно 1 из 100 человек страдают афантазией — неспособность формировать ментальные изображения. А 1 из 30 формируют эти изображения такими яркими, что по интенсивности их почти не отличить от зрения — эту аномалию называют гиперфантазией. Так вот среди людей с афантазией ранние визуальные регионы мозга более склонны к активизации.