Назван самый популярный смартфон в России

По итогам начала 2026 года доля смартфонов Apple в мобильной сети «МегаФон» достигла 24%, благодаря чему американская компания заняла первое место и опередила Xiaomi. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Наиболее распространенным устройством в сети остается iPhone 11, выпущенный в 2019 году. Второе место занимает iPhone 13, третье — iPhone 15 Pro Max. В целом в топ-10 моделей одновременно присутствуют восемь устройств Apple, включая как устаревающие, так и актуальные флагманские решения.

За Apple следует Xiaomi, которая заняла вторую позицию с показателем 23%.

Третью строчку среди брендов занимает Samsung с долей 19%, где наиболее популярной моделью выступает Samsung Galaxy A12.

Четвертое место занял бренд Tecno, продемонстрировавший рост с шестой позиции за год. Realme, напротив, снизился с четвертого на пятое место. В число крупнейших брендов также входят Huawei, Infinix, Vivo и Oppo.