В Швейцарии нашли римский хлеб возрастом 2000 лет

По данным кантональной археологической службы Аргау, в ходе спасательных раскопок на территории древнеримского поселения Виндонисса выявлены свидетельства самого раннего этапа военного лагеря, а также редкий органический артефакт — предположительно первый римский хлеб, найденный в Швейцарии.

Раскопки проходили на участке площадью около 4000 м² между улицами Цюрхерштрассе и Шойергассе, в зоне, расположенной к юго-западу от хорошо известной крепости легионеров. Работы связаны с подготовкой строительного проекта, что позволило провести так называемые спасательные археологические исследования.

Ранние укрепления и пересмотр истории лагеря

Археологи обнаружили структуры, которые предшествуют классическому римскому лагерю I века н. э. Среди них — два параллельных рва с равномерными следами от столбов. Они интерпретируются как основание деревянно-земляной оборонительной стены.

Южнее выявлен V-образный ров, характерный для раннеримской военной инженерии и обычно используемый для защиты периметра лагеря.

По предварительным оценкам, весь ранний укрепленный комплекс мог иметь протяженность до 400 метров в направлении север–юг. Это позволяет значительно уточнить представления о масштабе первых военных сооружений на этом месте. Исследователи считают, что новые данные могут повлиять на давний вопрос: возникла ли Виндонисса как постоянная база уже при Августе или позже, при Тиберии после 14 года н. э.

Внутренняя структура и следы ремесленной активности

Под слоем более поздней римской дороги сохранились остатки ранних построек, которые, вероятно, относятся к первому этапу лагеря. Планировка включает две небольшие комнаты, расположенные рядом с более крупным центральным пространством с очагом. Такая структура соответствует базовой организации временных военных лагерей.

В других частях участка найдены признаки активной хозяйственной и ремесленной деятельности более позднего периода: металлические инструменты, кузнечные отходы, а также военное снаряжение, включая наконечники копий и метательные элементы.

Особое внимание привлекла глиняная печь, расположенная за линией укреплений. Ее наличие указывает на то, что уже на раннем этапе оккупации территория за оборонительными сооружениями использовалась для производства и переработки ресурсов, а не только для размещения войск.

Редкая находка — обугленный римский хлеб

Наиболее необычным объектом стал обугленный круглый предмет диаметром около 10 см и толщиной примерно 3 см. Он был извлечен в виде цельного блока грунта и затем исследован в лаборатории.

Специалисты Базельского университета предварительно определили его как римский хлеб. Для органических материалов подобная сохранность крайне редка. Обычно такие предметы разрушаются, и сохраняются лишь в случаях обугливания, например, при пожарах, как это известно по Помпеям.

Пересмотр ранней истории римского поселения

Виндонисса находилась в очень удобной точке на севере Римской империи — там, где сходились важные речные пути. Благодаря этому она работала как логистический узел, через который проходили поставки и перемещались военные подразделения на территории современной Швейцарии.

Новые находки показывают, что это место было гораздо сложнее, чем просто военный лагерь. Здесь существовало полноценное поселение с инфраструктурой, ремесленными работами и признаками повседневной жизни.

Ранние укрепления намекают, что организованное военное присутствие могло начаться раньше, чем предполагалось. Это заставляет по-новому смотреть на то, как Виндонисса постепенно превращалась из временного лагеря в постоянную легионерскую базу.