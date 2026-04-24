Дыра в Qualcomm Snapdragon открыла путь к полной компрометации устройств

Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили аппаратную уязвимость в чипсетах Qualcomm Snapdragon, которые используются в целом спектре устройств — от смартфонов и планшетов до автомобильных компонентов и устройств интернета вещей. Проблема находится в BootROM, то есть в загрузочной прошивке, встроенной на аппаратном уровне. И это уже звучит неприятно: если дыра сидит так глубоко, то и последствия могут быть весьма серьёзными.

О результатах исследования специалисты рассказали на конференции Black Hat Asia 2026.

Главный нюанс в том, что атака не удалённая: злоумышленнику нужен физический доступ к устройству. Его необходимо подключить кабелем к своему оборудованию, а в случае современных смартфонов ещё и перевести в специальный режим.

Но расслабляться на этом месте рано. Для некоторых устройств даже обычное подключение к недоверенному USB-порту — например, на зарядной станции в аэропорту или отеле — уже может быть рискованным сценарием.

Если атаку удастся провести успешно, последствия могут быть очень неприятными. Речь идёт не только о доступе к данным на устройстве, но и о возможности добраться до камеры, микрофона и других компонентов. В отдельных случаях злоумышленник способен получить фактически полный контроль над устройством.

Уязвимость затрагивает чипсеты Qualcomm серий MDM9x07, MDM9x45, MDM9x65, MSM8909, MSM8916, MSM8952 и SDX50. Уязвимость получила идентификатор CVE-2026-25262.

При этом исследователи отдельно отмечают, что потенциально проблема может касаться и решений других производителей, если те построены на чипсетах Qualcomm указанных серий.

В центре исследования оказался протокол Qualcomm Sahara — это низкоуровневая система взаимодействия, которая используется при переводе устройства в режим экстренной загрузки, или EDL. Такой режим обычно нужен для ремонта, восстановления или перепрошивки. По сути, он позволяет компьютеру подключиться к устройству ещё до запуска операционной системы и загрузить нужный софт.

Именно здесь, как показало исследование, и скрывается опасное окно возможностей. По словам специалистов, уязвимость в процессе загрузки может позволить обойти ключевые механизмы защиты, нарушить цепочку доверенной загрузки и в некоторых случаях установить вредоносную программу или бэкдор прямо в процессор приложений. А это уже прямая дорога к полной компрометации устройства.

Самым сложным этапом в такой атаке остаётся создание эксплойта. Но если он уже разработан, дальнейшая эксплуатация может проходить быстро и не требовать от злоумышленника с физическим доступом какой-то особой квалификации.