Что привезет на МКС космический грузовик "Прогресс МС-34"

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-34" доставит на Международную космическую станцию 2,5 т грузов, в том числе новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №8.

Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-34" на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе", - говорится в сообщении.

Старт назначен на 26 апреля.

"Прогресс МС-34" доставит на Международную космическую станцию 2,5 т грузов, в том числе новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №8.

Напомним: "Прогресс МС" имеет три отсека: грузовой (для сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива). Высота -7,2 м, диаметр - 2,72 м, стартовая масса - около 7,4 т. Может брать на борт полезный груз весом до 2,6 т.

Космический грузовик, как всегда, доставит на МКС более 2 500 кг грузов. В его багаже: топливо для дозаправки станции, продукты питания для экипажа, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы МКС. Среди оборудования и расходных материалов для экспериментов находятся в том числе VR-очки и приборы для эксперимента "Виртуал", которые помогут отследить реакции организма, проверить, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве. Также отправится аппаратура для экспериментов "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Биодеградация" и "Сепарация".

Один из самых важных грузов - новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №8". О нем хотелось бы сказать особо. Скафандры "Орлан-МКС" используются российскими космонавтами на МКС с 2017 года. Каждый рассчитан на 20 выходов за борт станции и пять лет на борту МКС в случае соблюдения смены расходуемых элементов.

"Орлан-МКС" весит 112 килограммов. Как говорят специалисты, это "112 килограммов жизнеобеспечения". Выполнен как универсальный: подходит на рост от 165 до 190 сантиметров. Рукава и штанины, соответственно, регулируются.

Он отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.

Почему "Орлан-МКС" называют умным? По сути, это миниатюрный космический корабль, в котором космонавт может находиться в открытом космосе до десяти часов. Он, в частности, оснащен суперсовременной внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, и даже климат-контролем - автоматической системой терморегулирования. Что увеличило срок службы скафандров на орбите. Еще одна очень серьезная новация по сравнению с предыдущими моделями - новая система отображения информации.

В скафандре, весом с маленькую медведицу, есть очистка воздуха от углекислого газа, поддержание уровня кислорода, система охлаждения и подогрева, система связи. Он полностью автономен. Принцип: дом, в котором можно жить.