Не только зарядка: что еще умеет разъем USB-C?

Наверное, большинство людей пользуются разъемом USB-C только для зарядки смартфонов или передачи данных, но, на самом деле, непримечательный овальный коннектор скрывает много дополнительных функций. Портал makeuseof.com рассказал, для чего еще можно использовать стандартный USB-C на смартфоне или ноутбуке.

Зарядка одного смартфона от другого

Обратная зарядка — возможно, одна из самых полезных фишек USB-C. Если подключить смартфон к другому устройству, то оно начнет заряжать реципиента автоматически. Технология USB Power Delivery работает двустороннем режиме: два подключенных друг к другу устройства коммуницируют, решают, у кого больше энергии, и сами определяют направление.

Единственная проблема в том, что больше устройств поддерживает входящий USB PD, чем исходящий. На Android все зависит от производителя и модели; Samsung называет эту фишку «беспроводным PoweShare», и там двусторонняя Power Delivery работает на большинстве флагманов. А вот OnePlus, Xiaomi и Oppo просто не предлагают такую возможность. На iPhone исходящий USB-C PD появился только на iPhone 15.

Гигабитное Ethernet-подключение через адаптер

На самом деле, смартфоны поддерживают Ethernet-подключение по специальному адаптеру, если в устройстве есть нужный чип. Фишка достаточно ситуативная, но она очень пригодится, если на планшете или смартфоне вдруг понадобится скоростной Интернет.

Подключение монитора без кабеля питания

USB-C мониторы с поддержкой Power Delivery могут и отправлять видеосигналы, и получать питание по одному кабелю, подключенному к ноутбуку или смартфону. Для передачи видео устройство настраивает подключение по DisplayPort или HDMI alt Mode, параллельно подавая питание на дисплей — обычно от 10 до 30 Вт в зависимости от требований монитора. Но, конечно, стоит помнить о том, что такое подключение может потребовать много энергии. Если подключить огромный монитор к смартфону по USB-C, то потенциально он может быстро разрядить батарею.

Зарядка ноутбука от внешнего аккумулятора

Хотя официально не все производители гарантируют эту функцию, в теории внешний аккумулятор для смартфона может подзарядить и ноутбук, если подключить его по USB-C. «Банка», созданная преимущественно для смартфонов, может подавать 45-65 Вт на ноутбук, а последний не отличает аккумулятор от стандартного подключения к розетке.

Но здесь есть один важный фактор — качество и сертификация самого кабеля. Обычный, без специализированного чипа, устанавливает жесткий лимит на 60 Вт, вне зависимости от того, что поддерживает зарядник и само устройство. Чтобы выйти за эти рамки, нужен кабель, предназначенный для 100 Вт — он оборудован электронным маркером, который позволяет подключенным устройствам подавать больше питания.

Запись 4К-видео прямо на внешний SSD

В 2023-м iPhone 15 Pro поступил в продажу с возможностью записи видео высокого качества в формате ProRes прямо на внешний SSD-накопитель — при наличии USB-C кабеля, конечно же. Для контекста, ProRes — формат с высоким битрейтом. При разрешении 4К и 30 fps он может записывать до 1,7 ГБ данных в минуту, из-за чего эту функцию нельзя было реализовать до отказа от Lightning в пользу USB-C.