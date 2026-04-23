Владельцев iPhone призвали срочно обновить iOS

Apple выпустила внеплановые обновления операционных систем iOS 26.4.2 и iOS 18.7.8, которые устраняют уязвимость CVE-2026-28950, позволившую ранее ФБР получить доступ к удаленным уведомлениям. Об этом сообщает 9to5Mac.

Обновление вышло вне стандартного графика обновлений, вскоре после появления информации о том, что ФБР смогло извлечь переписку из мессенджера Signal с устройства подозреваемого, используя данные, сохраненные в системе уведомлений.

По данным Apple, проблема затрагивала службы уведомлений в iOS и iPadOS. Для ее устранения был внедрен усовершенствованный механизм защиты и скрытия пользовательских данных. При этом Apple не раскрывает технические детали уязвимости, включая длительность хранения уведомлений и возможные способы их восстановления.

Согласно материалам судебного разбирательства, переписка была восстановлена не из зашифрованного хранилища Signal, а из внутренней системы уведомлений iPhone. Указывается, что несмотря на удаление приложения, входящие уведомления с содержанием сообщений хранились в памяти устройства.

Блогер Сергей Романцев призвал пользователей перед обновлением удалить приложение Telega, чтобы не вызвать сбой системы.