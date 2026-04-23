Владельцев iPhone призвали срочно обновить iOS
Apple выпустила внеплановые обновления операционных систем iOS 26.4.2 и iOS 18.7.8, которые устраняют уязвимость CVE-2026-28950, позволившую ранее ФБР получить доступ к удаленным уведомлениям. Об этом сообщает 9to5Mac.
Обновление вышло вне стандартного графика обновлений, вскоре после появления информации о том, что ФБР смогло извлечь переписку из мессенджера Signal с устройства подозреваемого, используя данные, сохраненные в системе уведомлений.
По данным Apple, проблема затрагивала службы уведомлений в iOS и iPadOS. Для ее устранения был внедрен усовершенствованный механизм защиты и скрытия пользовательских данных. При этом Apple не раскрывает технические детали уязвимости, включая длительность хранения уведомлений и возможные способы их восстановления.
Согласно материалам судебного разбирательства, переписка была восстановлена не из зашифрованного хранилища Signal, а из внутренней системы уведомлений iPhone. Указывается, что несмотря на удаление приложения, входящие уведомления с содержанием сообщений хранились в памяти устройства.
Блогер Сергей Романцев призвал пользователей перед обновлением удалить приложение Telega, чтобы не вызвать сбой системы.
«Если при открытии приложения появляется уведомление «Содержит вредоносный код», то при установке обновления смартфон зависнет. Проблема не связана с обновлением iOS 26.4.2, об этом ранее сообщили разработчики Telega в своем сообщении. Удалите приложение Telega перед обновлением», — заявил он.