Павел Дуров стал ИИ-шансонье

Павел Дуров опубликовал в своем русскоязычном Telegram-канале свой ИИ-трек в жанре шансон и рассказал о своем музыкальном увлечении.

«В 90х я любил создавать свои музыкальные треки в программах вроде FruityLoops. Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов. Буду выкладывать сюда свои композиции под творческим псевдонимом «Дурикович»», — заявил основатель Telegram.

Его первая ИИ-композиция называется «Свой живой интернет» и выполнена в жанре, похожем по стилистике на русский шансон. Сам Дуров ее не исполнял — вместо этого используется сгенерированный нейросетью голос.

«Мы пройдем, мы пройдем через каждый запрет. Мы найдем, мы найдем свой живой интернет. Мальчик знает, и я знаю, бабка знает путь. Нас не выключить навечно, нас уже не повернуть», — поется в припеве.

По всей видимости, «Свой живой интернет» создан с помощью сервиса Suno или его аналога. Такие платформы позволяют генерировать музыку по текстовому описанию. Нужно лишь указать жанр, настроение и тему, и нейросеть сочинит полноценный трек с мелодией, вокалом и аранжировкой. Пользователи также могут добавлять свои тексты.