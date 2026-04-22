Астронавты на МКС получили мощные ноутбуки
Американский сегмент NASA на борту Международной космической станции приступил к обновлению вычислительной инфраструктуры: от серверного оборудования до пользовательских устройств. Для этого им были отправлены мощные ноутбуки, сообщает The Verge.
На первом этапе экипаж проводит замену сетевых серверов, после чего начнется развертывание новых ноутбуков. Работы осуществляются при поддержке наземных специалистов, которые удаленно участвуют в настройке программного обеспечения и сетевой архитектуры.
В качестве основной платформы выбраны мобильные рабочие станции HP ZBook Fury G9. Устройства оснащаются процессорами Intel Core Ultra 9 vPro HX, профессиональной графикой NVIDIA RTX и оперативной памятью объемом до 128 ГБ стандарта DDR5. Конфигурация также предусматривает до четырех твердотельных накопителей по 2 ТБ, что позволяет использовать технику для ресурсоемких расчетов и обработки данных.
Отдельное внимание уделено адаптации оборудования к условиям орбитальной эксплуатации. В частности, для ноутбуков разработаны специализированные блоки питания, учитывающие особенности энергосистемы станции, где используется постоянный ток, в отличие от переменного в наземной инфраструктуре.
Первые партии оборудования были доставлены на орбиту еще осенью 2025 года. Полноценное внедрение начинается после завершения подготовительных работ и модернизации сопутствующей инфраструктуры.
