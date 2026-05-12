Какие профессии были самыми популярными в средневековых городах?

В городах эпохи позднего Средневековья жили люди самых разных профессий, которые были важными для повседневной жизни. Портал medievalists.net рассказал, какие работы были самыми распространенными на примере французского города Монпелье XV века.

Фермеры

На простолюдинов приходятся 25% работников, чьи профессии в 1435-1446 годах известны историкам, и 16,5% от всех налогоплательщиков. В Тулузе и Авиньоне обычные крестьяне составляли 17% от всех трудоустроенных завещателей. Неудивительно, но их было больше в пригородных районах, чем в городских стенах. Большинство полей находились за стенами, даже если средневековые городские центры и насчитывали множество садов и небольших огородов.

Хотя в Монпелье было много аграриев, они не могли произвести достаточно пищи, чтобы прокормить целый город. Зерно, мясо и другой провиант импортировали из других регионов, в том числе и по морю. Поставки зерна были необходимым элементом для поддержания городских популяций, и в периоды голода количество жертв в крупных городах было огромным.

Плотники

Плотники сформировали достаточно размыто очерченную профессиональную группу. Они могли строить дома, собирать мебель и добывать дрова для растопки печей. На них приходились всего 6% налогоплательщиков, однако искусство плотничества было критически важным для средневековых сообществ. Именно плотники обеспечивали народ жильем, мебелью и теплом; их часто нанимало городское правительство, поскольку они занимались постройкой общественных зданий.

В Монпелье плотники обычно жили ближе к канавам города, потому что деревья, импортированные из близлежащих лесов, хранили и вымачивали в воде перед обработкой. А распилом и подготовкой сырья занимались специализированные резчики, которые почти не упоминаются в фискальных документах.

Мясники

Средневековые христиане не потребляли мясо в периоды поста (итого почти 150 дней в году), но в позволенное время ели его часто. На юге Франции народ в среднем съедал 26 кг мяса каждый год, или 120 граммов в день. Для сравнения, в современной Франции эта цифра составляет 160 граммов — не так уж и далеко от средневекового показателя.

Мясники в Монпелье составляли 4% налогоплательщиков — их было 60 с чем-то человек, хотя в городе проживали менее 20 000. Один мясник на 300 жителей. А в Тулузе в начале XIV века был один мясник на каждые 225 человек. Обычно они специализировались на каком-то конкретном типе мяса, будь то свинина, баранина или говядина. В Монпелье 55% продавали баранину, 35% — говядину, а 10% — свинину.

Ливер обычно обрабатывали опытные мясники, которые готовили из внутренностей животных пироги или сосиски. Птицу продавали специализированные «птичники», но они редко встречаются в официальной статистике. Вероятно, большинство жителей и сами держали куриц во дворе ради яиц и белого мяса.

Сапожники

Сапожников в Монпелье было много — 4% налогоплательщиков. Они были разделены на различные гильдии в зависимости от того, на каких улицах находились их мастерские. Так, если верить сохранившимся бумагам, в 1360 году в городских стенах работали девять гильдий, но после пандемии Черной смерти цифра стала значительно ниже. К 1444-му в Монпелье было всего пять гильдий.

Сапожники работали с кожей, которую готовили и обрабатывали в соседних городах; кожевенное дело сильно загрязняло окружающую среду. Примечательно, что в других городах обувное ремесло было даже более развитой индустрией. Например, в каталонском городке Манреса, рядом с Барселоной, именно сапожники были самыми многочисленными налогоплательщиками — они составляли 15% от всей рабочей силы, опережая даже фермеров.

Церковные работники

Под эту категорию подпадают дьяконы, капелланы и священники, монахи, монахини, настоятели и даже местные епископы, владевшие имуществом в городе. На них приходилось чуть меньше 3% налогоплательщиков с известными профессиями. В Англии налоговые документы 1377 года показали, что лишь 2% населения относились к церковной группе, но, вероятно, в реальности клерикальная популяция была в два раза больше.

А в Монпелье она, скорее всего, была выше, чем считала официальная статистика. Многие представители духовенства были освобождены от личных налогов и не фигурировали в фискальных документах. Так, в городе гарантированно жили дюжины студентов, которые прибыли из других регионов Европы для обучения медицине или праву. Учащихся средневековых университетов по умолчанию считали церковниками. Но в документах почти нет данных о студентах искусств, медицины или права. Если бы они учитывались, то популяция церковных работников Монпелье была бы куда выше.