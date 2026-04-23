Раскрыт механизм формирования протуберанцев

Температура солнечной атмосферы (короны) превышает миллион градусов. Но время от времени в короне появляются огромные структуры из значительно более холодной солнечной плазмы (около 10 тысяч градусов). Эти структуры известны как протуберанцы.

Протуберанцы простираются на несколько тысяч километров и могут принимать самые разнообразные формы. Они также весьма массивны: их плотность превышает плотность окружающей их короны более чем в 100 раз.

Ученые из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка в Германии установили, как формируются протуберанцы и в чем секрет их долговечности. Так, задействовано множество процессов, создающих постоянный баланс между потерей материала и его поступлением.

Ученые смоделировали взаимодействие магнитных полей и плазмы внутри Солнца. При этом они учли не только атмосферу, но и более глубокие и холодные слои звезды. Команда обратила внимание на перепад температур. Нижняя часть солнечной атмосферы, хромосфера, значительно холоднее короны, ее температура достигает всего 6000 градусов.

Авторы сосредоточились на более мелких протуберанцах, которые простираются всего на 20 тысяч километров вглубь короны. Моделирование показало, что под действием турбулентных мелкомасштабных движений магнитного поля хромосфера выбрасывает потоки холодной плазмы. Они оказываются в «ловушке» силовых линий и регулярно подпитываются новыми поступлениями плазмы. Так протуберанцы могут оставаться стабильными в течение недель или даже месяцев, сообщает Nature Astronomy.

