Маск покупает ИИ-стартап для освоения Луны

SpaceX объявила о получении опциона: либо выкупить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд до конца года, либо заключить партнёрство за $10 млрд. Cursor — один из лидеров на рынке ИИ-инструментов для программистов наряду с OpenAI и Anthropic.

Сделка укрепит позиции xAI (Grok-чат-бот, который SpaceX объединила с собой в феврале), который пока отстаёт от конкурентов в автоматизации кода. Взамен Cursor получит доступ к суперкомпьютеру Colossus (крупнейший в мире кластер xAI) для обучения своих моделей, сообщает Reuters.

Объявление сделано за несколько месяцев до рекордного IPO SpaceX: компания целится на оценочную капитализацию в $1,75 трлн и привлечение $75 млрд — это будет крупнейшее размещение в истории.

Два руководителя инженерного отдела Cursor уже перешли в SpaceX для работы над лунными проектами и xAI. Илон Маск поприветствовал их в соцсетях:

«Орбитальные космические центры и масс-драйверы на Луне будут невероятными».

Главная цель Маска — создание на Луне фабрики по производству спутников-дата-центров для искусственного интеллекта. Масс-драйвер (электромагнитный ускоритель) будет «выстреливать» эти готовые спутники в космос, выводя их на орбиту. Это напрямую решает проблему энергопотребления ИИ: на Земле дата-центры сталкиваются с нехваткой мощностей сетей, а на Луне солнечные панели могут генерировать энергию в 5 раз эффективнее (там нет облаков и атмосферы), а стоимость киловатт-часа может быть в 10 раз ниже.

Если сейчас спутники запускаются с Земли на ракетах (что очень дорого), то масс-драйвер на Луне позволит «стрелять» спутниками в космос гораздо дешевле (гравитация на Луне в 6 раз слабее земной). Это сделает лунную базу космическим заводом и портом, что в перспективе должно радикально удешевить освоение космоса и обеспечить бесперебойную работу глобального ИИ.