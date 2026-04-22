Китай планирует построить теплицу на Луне

Китай обнародовал планы строительства теплицы на Луне
Китайское национальное космическое управление изучает идею строительства теплицы на Луне, сообщил заместитель главного конструктора миссии «Чанъэ-6» Ван Цюн.
По данным «Синьхуа», он принял участие в пресс-конференции, которую Госсовет КНР провел во вторник 21 апреля в Пекине.
По словам инженера, лунная ночь длится 14 земных суток, температура опускается до −200 °C. Сохраняющее тепло укрытие помогло бы луноходам и роботам легче пережить такие экстремальные условия.
«Уверен, что с переходом к долговременному пребыванию на Луне такие теплицы пригодятся», — считает Ван.
Участник нескольких миссий «Чанъэ», он также рассказал о результатах исследований нашего спутника:
- «Чанъэ-5» впервые в истории Китая доставил лунный грунт; «Чанъэ-6» впервые в истории человечества собрал и привез 1935,3 грамма образцов с обратной стороны Луны;
- кроме того, на борту зонда были пакистанский кубсат, а также три научных прибора из Франции, Европейского космического агентства и Италии — все они показали результаты, превзошедшие ожидания.
После завершения миссии «Чанъэ-6» остатками топлива на орбитальном модуле воспользовались, чтобы отправить его к точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Ван уточнил, что модуль сейчас в штатном состоянии и еще может послужить — прорабатываются дальнейшие задачи.
Что дальше
На второе полугодие запланирован запуск «Чанъэ-7». Он уже доставлен на космодром Вэньчан.
Из других космических планов Китая:
- «Тяньвэнь-2» в этом году достигнет астероида Камоалева 2016 HO3. Он должен облететь небесное тело, взять с него образцы и доставить на Землю.
- На 2028 год запланирована миссия «Тяньвэнь-3» — будет проведено два запуска, а после 2030 года капсула с марсианскими образцами вернется на Землю.
- Примерно в 2030-м «Тяньвэнь-4» займется исследованием Юпитера и его спутников.