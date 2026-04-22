Китай планирует построить теплицу на Луне

Китайское национальное космическое управление изучает идею строительства теплицы на Луне, сообщил заместитель главного конструктора миссии «Чанъэ-6» Ван Цюн.

По данным «Синьхуа», он принял участие в пресс-конференции, которую Госсовет КНР провел во вторник 21 апреля в Пекине.

По словам инженера, лунная ночь длится 14 земных суток, температура опускается до −200 °C. Сохраняющее тепло укрытие помогло бы луноходам и роботам легче пережить такие экстремальные условия.

«Уверен, что с переходом к долговременному пребыванию на Луне такие теплицы пригодятся», — считает Ван.

Участник нескольких миссий «Чанъэ», он также рассказал о результатах исследований нашего спутника:

«Чанъэ-5» впервые в истории Китая доставил лунный грунт; «Чанъэ-6» впервые в истории человечества собрал и привез 1935,3 грамма образцов с обратной стороны Луны;

кроме того, на борту зонда были пакистанский кубсат, а также три научных прибора из Франции, Европейского космического агентства и Италии — все они показали результаты, превзошедшие ожидания.

После завершения миссии «Чанъэ-6» остатками топлива на орбитальном модуле воспользовались, чтобы отправить его к точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Ван уточнил, что модуль сейчас в штатном состоянии и еще может послужить — прорабатываются дальнейшие задачи.

Что дальше

На второе полугодие запланирован запуск «Чанъэ-7». Он уже доставлен на космодром Вэньчан.

Из других космических планов Китая: