Представлены смартфоны серии Honor 600 в стиле iPhone

Honor представила смартфоны Honor 600 и Honor 600 Pro, которые выделяются фотовозможностями, производительностью и дизайном в духе iPhone 17 Pro. Об этом сообщает NotebookCheck.

© Honor

Базовый Honor 600 оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1200х2600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 8000 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 7 Gen 4.

Основная камера представлена датчиком на 200 Мп с оптической стабилизацией изображения и 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем, а селфи-камера получила разрешение 50 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч или 6400 мАч в зависимости от региона продаж с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Среди прочего отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, сертификации SGS, подтверждающей повышенную прочность, и кнопки для быстрого доступа к ИИ-функциям.

Honor 600 Pro в свою очередь получил 6,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2728х1264 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 8000 нит. За производительность отвечает прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Elite.

Система камер отличается от базовой версии наличием третьего датчика в виде 50-мегапиксельного телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Смартфон оснащается аккумулятором на 7000 мАч или 6400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Оба смартфона поставляются с предустановленной системой MagicOS 10 на базе Android 16.

Honor 600 предлагается по цене от 2599 малазийских рингов (около 48,9 тыс. руб.), а Honor 600 Pro — от 3099 (около 58,4 тыс. руб.).