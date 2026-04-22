Астрономы объяснили странные равнины Титана

Идеально гладкие равнины крупнейшего спутника Сатурна сформировались из-за непрерывного оседания мягких частиц из туманной атмосферы, создавших пористый покров толщиной до метра, отмечают ученые.

Около 65% поверхности гигантского спутника Сатурна состоит из удивительно однородных и плоских равнин, покрытых пористым сухим слоем частиц, передает New Scientist.

Изучать Титан издалека сложно из-за густой туманной атмосферы, но космический аппарат Cassini позволил рассмотреть его детальнее с помощью радара.

Исследователи из Корнеллского университета проанализировали радиолокационные данные и выяснили, что поверхность спутника сложнее, чем у большинства каменистых тел Солнечной системы.

«Канонические модели, которые мы используем для понимания поверхности Титана, разработанные для Луны и применяемые для Луны, Земли, Венеры, не работают напрямую на Титане», – заявил Александр Хейс.

Радиолокационным данным лучше соответствует двухслойная модель, где слой мягкого материала низкой плотности покрывает более твердую породу. Этот покров толщиной от нескольких сантиметров до метра, вероятно, состоит из органических молекул, которые падают на поверхность подобно снегу, уплотняясь со временем.

Поверхность Титана также подвержена воздействию дождей, ветров и эрозии. Миссия НАСА Dragonfly, запуск которой запланирован на 2028 год, а прибытие – на 2034 год, сможет измерить эти слои и помочь понять процесс их формирования, что важно для будущих посадок на этот спутник.

