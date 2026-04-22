Xiaomi представила Redmi Book Pro 2026 с процессорами Intel Core Ultra

Xiaomi представила ноутбуки Redmi Book Pro 14 2026 и Redmi Book Pro 16 2026, в которых упор сделан на производительность. Об этом сообщает ITHome.

Обе модели получили металлический корпус толщиной 15,9 мм и процессоры семейства Intel Core Ultra с интегрированной графикой.

Компактная 14-дюймовая версия оснащается экраном с разрешением 2880х1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит. Также заявлен полный охват цветового пространства sRGB. Вес устройства составляет 1,48 кг. Старшая модель с диагональю 16 дюймов оснащена 3K-дисплеем (3200х2000 пикселей) с частотой 165 Гц и поддержкой 100% DCI-P3 при массе 1,88 кг.

Ноутбуки комплектуются оперативной памятью LPDDR5X, накопителями SSD PCIe 4.0 и системой охлаждения с двумя вентиляторами и теплотрубками. Емкость аккумулятора составляет 92 Вт*ч у младшей модели и 99 Вт*ч у старшей. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 100 Вт.

В числе интерфейсов заявлено наличие USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A и аудиоразъема, также предусмотрены сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и датчик освещенности.

В Китае Redmi Book Pro 14 2026 предлагается от 6999 юаней (около 76,6 тыс. руб.), а Redmi Book Pro 16 2026 — от 7199 юаней (около 78,8 тыс. руб.).