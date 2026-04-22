Замену главы Apple объяснили

Уход с поста гендиректора Apple возглавлявшего компанию в течение 15 лет Тима Кука связан с отсутствием успехов производителя айфонов в технологической гонке и прежде всего в сфере искусственного интеллекта (ИИ), где заметно отставание даже от китайских конкурентов.

Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, которого цитируют «Известия».

«Скорее всего, на пост руководителя компании был выбран человек, разбирающийся в новых технологиях и понимающий, как их внедрять», — отметил собеседник издания, говоря об отвечавшем за разработку аппаратного обеспечения главном инженере Джоне Тернусе, который заменит Кука.

Под руководством последнего Apple, сохранив статус одной из самых эффективных корпораций в мире, во многом утратила репутацию технологического визионера, подчеркнул IT-эксперт Сергей Поморцев.

«За последние годы компания скорее занималась оптимизацией существующих продуктов, чем формированием новых категорий», — констатировал он.

Как стало известно на днях, Apple, стремясь удержать позиции, старается максимально сэкономить на производстве iPhone 18, чтобы сохранить его цену на уровне iPhone 17 на фоне подорожавшей оперативной памяти и накопителей.