Новый iPhone удешевят

Корпорации Apple придется упростить новый iPhone, чтобы сэкономить на его производстве. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного инсайдера под ником Fixed Focus Digital.

© Lenta.ru

По данным специалиста, в компании обеспокоены ростом себестоимости смартфонов на фоне подорожавшей оперативной памяти и накопителей. И если в случае флагманов эта проблема стоит не так остро, то недорогие телефоны становятся все дороже в производстве. Из-за этого Apple удешевит и упростит будущий iPhone 18.

Fixed Focus Digital сообщил, что Apple постарается максимально сэкономить на производстве iPhone 18, чтобы удержать его цену на уровне iPhone 17 — 799 долларов (около 60 тысяч рублей). По этой причине стартовый смартфон бренда по характеристикам будет сильно похож на недорогой iPhone 18e. Примечательно, что выпуск обоих устройств должен состояться в начале 2027 года.

Конкретные шаги Apple по «приведению iPhone 18 в соответствие с моделью 18e» инсайдеру неизвестны. При этом предшественники iPhone 18 и 18e — iPhone 17 и 17e соответственно — достаточно сильно отличаются друг от друга. Так, iPhone 17 имеет экран Pro Motion с частотой 120 герц и двойную камеру, а 17e — дисплей 60 герц и один объектив камеры.

В середине апреля известный инсайдер под ником yeux1122 заявил, что Apple не станет повышать цены на свои самые дорогие смартфоны. По его данным, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будут стоит столько же, сколько и актуальное поколение телефонов — 1100 (82 тысячи рублей) и 1200 долларов (90 тысяч рублей) соответственно.