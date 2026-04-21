«Война терминаторов»: найден способ избежать «восстания машин»

Ускорение технологического прогресса позволит миллиардам людей обзавестись личным роботом не позднее чем через 30 лет, если этому не помешают политические препятствия или крупный вооруженный конфликт, включая «войну терминаторов». Об этом Радио РБК рассказали предприниматели Давид и Даниил Либерманы — авторы проекта децентрализованных ИИ-вычислений Gonka AI.

По их словам, сейчас США за счет давления добились «слишком большой централизации» власти и механизмов управления технологиями: 90% всех вычислительных мощностей и инноваций в сфере ИИ сосредоточено в Америке, а роль догоняющего играет Китай.

Чтобы не допустить сценария, «когда машина восстала против людей», необходимо максимально распространить технологии ИИ и избежать их централизации, поскольку они сопоставимы с обладанием ядерным оружием.

Одним из шагов к децентрализации может стать объединение независимых игроков в единую вычислительную структуру по примеру биткоина. Предприниматели уверены, что изменения неизбежны и произойдут в течение продуктивной жизни нынешнего поколения, несмотря на возможные долгие барьеры.