На Марсе нашли признаки жизни

Аппарат NASA, исследующий кратер Гейл с 2012 года, с помощью нового химического эксперимента впервые обнаружил в марсианском грунте разнообразные органические молекулы, включая вещества, содержащие азот и серу — ключевые компоненты для зарождения жизни на Земле, сообщается в журнале Nature Communications, сообщает space.com.

Открытие было сделано в районе Глен-Торридон, где, по мнению ученых, когда-то могли существовать благоприятные условия для древней жизни. Марсоход использовал метод с гидроксидом тетраметиламмония (TMAH), который позволил выявить более 20 органических соединений в глинистых песчаниках возрастом около 3,5 млрд лет.

Ученые предполагают, что эти вещества являются продуктами разложения более сложного макромолекулярного материала, сохранившегося в породах, несмотря на миллиарды лет радиационного воздействия. Однако определить, являются ли они следами древней жизни или результатом небиологических геологических процессов, пока невозможно.

Ведущий автор исследования Эми Уильямс отметила, что это первый в истории случай проведения подобного химического эксперимента на другой планете. Открытие подтверждает, что органический углерод на Марсе сохраняется лучше, чем ожидалось.

Полученные данные помогут в подготовке будущих миссий по поиску жизни, включая европейский марсоход «Розалинд Франклин» и вертолет Dragonfly, который отправится к Титану. Результаты Curiosity также согласуются с наблюдениями другого марсохода NASA — Perseverance, работающего в другом районе Красной планеты.