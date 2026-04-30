Правда ли, что курицы могут выжить без головы?

Многие курицы умирают от быстрого удара в шею, но фольклорные байки утверждают, что курицы могут бегать и безголовыми. К тому же, есть хорошо задокументированная история петуха, который прожил без головы аж 18 месяцев. Так правда ли курицы могут выжить, потеряв голову? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Обезглавленная курица не может прожить долго — меньше минуты максимум. После декапитации они обычно машут крыльями и двигают ногами, но бег без головы — явление довольно редкое. Как правило, движения представляют собой не более чем сильные сокращения мышц, и в этом нет ничего выдающегося.

Однако ответ на вопрос, жива или мертва курица в секунды после декапитации, зависит от того, как определять смерть. В случае обезглавленной курицы первой происходит мозговая смерть, за которой следует сердечная. То есть, в зависимости от того, что воспринимать как фатальный эффект, оценить состояние курицы можно по-разному.

Мозговая смерть — бессознательное состояние, при котором мозг получает перманентные повреждения, и живое существо не может дышать самостоятельно. По данным научной работы 2019 года, опубликованной в журнале Animals, в мозге курицы электрическая активность останавливается в течение 30 секунд после перелома шеи. Обезглавливание подразумевает перелом шеи, поэтому, отталкиваясь от определения смерти как остановки мозговой активности, птица живет еще пару секунд после декапитации.

Тем временем, сердечная смерть наступает, когда сердце перманентно перестает биться, что обычно происходит спустя несколько мгновений после мозговой смерти. Одно следует за другим менее чем за 10 секунд.

В результате того, что трактовки смерти могут быть разными, движения курицы после декапитации можно расценивать как «посмертные рефлексы». Они возникают, поскольку в спинном мозге по-прежнему есть остаточная нервная активность. Продолжающееся дыхание — тоже последствие этой активности. А вот сердечные мышцы продолжают сокращаться и без нервных сигналов, пока у них не закончится энергия и кислород. Кроме того, мозг обычно посылает сигналы, которые приказывают мышцам расслабиться, когда они не нужны. Без головы курица не может отправить эти сигналы.

Но есть, пожалуй, один выдающийся случай. В сентябре 1945 года фермер из штата Висконсин по имени Ллойд Олсен отрубил курицам головы, чтобы подготовить их к продаже на рынке — но одна из птиц не умерла. На протяжении 18 месяцев петух, которого позже прозвали Безголовым Майком, разъезжал по штатам в качестве диковинки. Олсен и его жена кормили петуха через пищевод и прочищали его трахею, чтобы он не задохнулся… Но в 1947-м он все-таки умер от удушения, потому что фермер неправильно вставил шприц для прочистки воздуховода.

Данная история якобы иллюстрирует, что курица может жить без головы — но в реальности это единственный случай, когда курица выжила без части головы. Хозяин Майка не отрубил голову целиком и не сломал ему шею — вместо этого он отрезал фрагмент мозга и большую часть морды птицы. После декапитации у петуха осталась задняя часть мозга и одно ухо. По мнению ученых, скорее всего, он сохранил ствол головного мозга, который регулирует базовые физиологические функции, вроде сердцебиения и дыхания. У него также остался мозжечок, необходимый для моторных функций.