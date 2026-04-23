В Перу нашли древнюю «обсерваторию»

В Перу археологи выявили сложное сооружение, связанное с наблюдением за небесными явлениями, в древнем поселении Асперо.

Работы велись около 20-ти лет в рыбацком центре на побережье в долине Супе. Исследователи пришли к выводу, что это место использовалось для систематического отслеживания Солнца, Луны и звезд. Эти наблюдения позволяли прогнозировать приливы, климат и доступность морских ресурсов, что было важно для рыболовства, сбора моллюсков и обмена с земледельцами.

Раскопки сосредоточили в секторе рядом с крупными пирамидальными постройками. Отсюда открывается обзор на океан и нижнюю часть долины, что давало возможность фиксировать природные и астрономические изменения.

Установлено, что объект перестраивался в четыре этапа. На раннем этапе он выполнял функцию общественного церемониального здания. Позже появилась овальная платформа с камнем в центре, связанная с ритуальными практиками и ориентацией пространства.

На следующем этапе сооружение усложнилось: возвели двухуровневую платформу с каменными элементами и ограждением рядом с очагом. Эти изменения связывают с усилением ритуальной активности и наблюдениями за небом.

Финальный этап связан с утратой прежней функции. Территорию засыпали и приспособили под жилую застройку.

Поселение занимало почти 19 гектаров и находилось примерно в 700 метрах от океана. Оно выполняло роль порта в системе обмена и взаимодействия с другими регионами.

На территории выявили 25 архитектурных комплексов, что указывает на развитую социальную структуру. Среди находок — элитные погребения, подтверждающие высокий статус этого центра.

Исследователи продолжают изучать планировку, слои и материалы, сопоставляя их с радиоуглеродными данными, чтобы уточнить хронологию и уровень астрономических знаний жителей.