Мессенджер Max получил новое название

Российская коммуникационная платформа MAX отказалась от латинского написания и перешла на кириллическое название «МАКС». Обновленный бренд уже используется в магазинах приложений, системных уведомлениях и официальных материалах сервиса. На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

Изменения вступили в силу 21 апреля 2026 года. Их многие пользователи заметили, изучая страницу «МАКС» в магазинах приложений вроде RuStore и Google Play.

Решение о смене написания стало логическим завершением обсуждений вокруг позиционирования продукта как национального цифрового сервиса. Ранее приложение, созданное структурами VK, критиковали за использование англоязычного названия, несмотря на его ориентированность на внутренний рынок и задачи объединения общения, образовательных сервисов и государственных услуг.

Мессенджер Max – российский мессенджер, созданный как часть одноименной цифровой платформы. Разработан холдингом VK (основан в 2025 году), развивается дочерней структурой ООО «Коммуникационная платформа». Позиционируется как «национальный мессенджер» – аналог китайского WeChat.