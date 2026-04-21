В Британии начали расследование в отношении Telegram

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении Telegram из-за подозрений, что через эту платформу распространяется запрещенный контент, связанный с сексуальным насилием над детьми. Об этом сообщает агентство Reuters.

21 апреля британский медиарегулятор Ofcom объявил о начале расследования в отношении мессенджера Telegram, а также платформ Teen Chat и Chat Avenue после того как были выявлены доказательства распространения на этих ресурсах материалов с сексуальным насилием над детьми, а также использования подростковых чатов преступниками для совращения несовершеннолетних. В Ofcom отметили, что до сих пор не получили от компаний достаточных гарантий того, что британские дети надежно защищены от подобных рисков.

Согласно сообщению регулятора, расследование ведется в рамках закона о безопасности в интернете 2023 года с целью выяснить, соблюдает ли платформа свои обязанности по предотвращению распространения упомянутых материалов.

До этого в прокуратуре Парижа заявили, что правоохранительные органы Франции продолжают следствие по делу сооснователя Telegram Павла Дурова. Предприниматель, получивший французское гражданство в 2021 году, был арестован при выходе из самолета в аэропорту Ле-Бурже в конце августа 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с организованной преступностью. В частности, бизнесмена обвинили в бездействии и непринятии мер по ограничению распространения криминального контента в Telegram. Впоследствии основателя мессенджера отпустили под судебный надзор.