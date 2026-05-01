Где лучше хранить резервные копии: на HDD, SSD или CD-ROM дисках?
Для хранения резервных копий ценной информации подходят самые разные накопители — но у них будет разный срок службы. Портал howtogeek.com рассказал, сколько могут проработать HDD, SSD и простые CD-R диски, и на чем лучше хранить данные годами.
Простой жесткий диск может десятилетиями работать без проблем. Хотя средний срок службы обычного потребительского HDD составляет примерно 10 лет, премиальные модели могут работать гораздо дольше. Если поддерживать его в хорошем состоянии, то среднестатистический HDD, при постоянном питании, спокойно проработает 5-10 лет, а то и дольше. Неисправность, если она и случится, скорее всего произойдет из-за механического износа или отказа платы.
Тем не менее, стоит помнить, что HDD страдают от цифрового гниения — этому феномену подвержены все жесткие диски, и он постепенно может испортить сохраненную информацию, сделав ее нечитаемой. Да, даже если сам диск работает исправно.
Проблема в том, что, со временем, магнитный заряд, в форме которого и сохранены данные, может ослабнуть. На практике это происходит достаточно медленно, и современные HDD используют алгоритмы коррекции ошибок, чтобы компенсировать гниение. Но данный метод не гарантирует 100% безопасность. Для того, чтобы защитить файлы от цифровой гнили, желательно периодически перезаписывать их или проверять, что они в порядке, хотя бы каждый год или два.
При нормальных условиях, у твердотельных накопителей тоже достаточно долгий срок жизни — они могут проработать и более 10 лет. Если не записывать на SSD сотни гигабайт ежедневно, то он прослужит примерно столько же, сколько и HDD, а то и дольше. Но, опять же, здесь многое зависит от качества накопителя и доли удачи. SSD от безымянного бренда, купленный по дешевке, может сломаться так же быстро, как и бракованный качественный продукт.
Flash-память в современных SSD, даже QLC, у которой наименьший запас прочности, хорошо проходит проверку времени. Обычный QLC-накопитель на 1 ТБ часто имеет рейтинг записи в 500 ТБ. Другими словами, на него можно записывать 50 ГБ данных ежедневно, и он исчерпает свой ресурс лишь спустя 27 лет постоянного использования.
Нынешние TLC-накопители еще более долговечны. Как правило, среднестатистический TLC SSD на 1 ТБ получает рейтинг записи в 600 ТБ, а 2-терабайтные модели — свыше 1000 ТБ. То есть, в реальности такие накопители чаще ломаются из-за отказа контроллера или другого компонента платы, чем по вине износа самой памяти.
SSD не страдают от цифрового гниения так же, как HDD, но у них по-прежнему есть определенные проблемы с долгосрочным хранением данных. Поскольку NAND хранит информацию в форме электрического заряда, ячейки накопителя могут постепенно потерять его, особенно если оставить SSD без питания на долгое время.
SD-карты и USB-флэшки, в среднем, служат 3-10 лет. Нюанс в том, что многие подобные продукты используют менее качественную память, чем SSD, особенно в бюджетном сегменте. Прибавьте к этому тот факт, они часто продаются на рынке от безымянных производителей — и в итоге получается, что флэшка или карта памяти низкого качества может прийти в негодность всего через пару лет. По этой причине их не стоит использовать для долгосрочного хранения резервных копий.
Но что насчет старых добрых компакт-дисков? Канадский институт консервации не так давно провел исследование, в котором изучил, как долго разные оптические форматы способны сохранять данные. Результаты немного удивляют: по итогам эксперимента, большинство оптических дисков могут продержаться неожиданно долго при оптимальных условиях.
В зависимости от материалов, качественный архивный CD-R может хранить данные 20-100 лет. CD-RW — 20-50 лет. DVD работают примерно столько же, а вот Blu-ray способны хранить информацию 10-50 лет в зависимости от качества, количества слоев и материалов. Таким образом, самый долговечный традиционный формат — CD-R с золотым рефлективным слоем, который придает накопителю дополнительную стабильность. Он может продержаться свыше 100 лет. Правда, есть один важный момент: для долговечности нужны оптимальные условия хранения, прохладные и сухие. Диски очень чувствительны к температуре и влажности воздуха, какими бы качественными они ни были.