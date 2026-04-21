Telegram оштрафовали на 7 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить незаконный контент. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформа не ограничила доступ к информации с призывами к экстремистской деятельности. За это Telegram признали виновной по части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством»).

Компанию обязали выплатить семь миллионов рублей.

В марте суд в Москве выписал Telegram штраф в размере 10,5 миллиона рублей. Уточнялось, что мессенджер не удалил экстремистские материалы и сведения, содержащие пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Перед этим Telegram обязали выплатить 35 миллионов рублей. Платформу признали виновной в пяти эпизодах неудаления запрещеной информации.