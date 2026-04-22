На Марсе заметили «драконью кожу»

Ученые NASA обнаружили на поверхности Марса участки с необычной текстурой. Их запечатлел марсоход Curiosity во время путешествия к кратеру Антофагаста. По словам исследователей, бугристые породы напоминали кожу дракона.

Узоры на поверхности выглядят как многоугольники в форме сот. Их количество исчисляется тысячами, и они простираются на многие метры.

Снимки были сделаны в 4856-й сол (марсианский день), по земному времени — 13 апреля 2026 года. Ученые пока не определили, что это за структуты и как они сформировались.

На Земле многоугольные структуры относительно распространены. Они образуются, когда поверхность почвы напитывается влагой и высыхает, расширяется и сжимается. То же самое происходит, когда земля замерзает, и влага внутри нее превращается в лед.

На Марсе трещины поверхности встречаются гораздо реже. Поверхность Красной планеты давно лишилась жидкой воды. Первое свидетельство наличия трещин высыхания на Марсе было обнаружено Curiosity менее десяти лет назад в кратере Гейла.

Ученые предположили, что в древности климат Марса был сезонным и циклическим. Затем скала затвердела, превратившись в окаменелости в виде необычных ячеистых образований, сообщает Science Alert.

