В Турции обнаружили следы Ноева ковчега

Американские исследователи, работающие в формации Дурупынар недалеко от горы Арарат, заявили об обнаружении сети подземных туннелей, которые могут быть связаны с Ноевым ковчегом, сообщает Daily Mail со ссылкой на GB News.

С помощью георадара специалисты выявили «коридоры», сходящиеся к центральному пустому помещению, напоминающему библейское описание внутренних отсеков ковчега, где укрывались Ной, его семья и животные.

Как рассказал независимый исследователь Эндрю Джонс из компании Noah's Ark Scans, структура расположения пустот не хаотична, а имеет определенную архитектуру. Дополнительные исследования с использованием инфракрасной термографии также указывают на наличие корпуса корабля, погребенного глубоко под землей.

По словам ученого, пробы почвы показали аномально высокое содержание калия, что свидетельствует о разложении большого количества древесины. Кроме того, трава внутри формации отличается по цвету от окружающей растительности, что может говорить об искусственном происхождении объекта.

В 2024 году команда уже обнаружила угловатые структуры на глубине до 6 метров, которые могут быть помещениями под палубой. Джонс отметил, что подобная конструкция соответствует библейским описаниям Ноева ковчега.

В планах исследователей — бурение скважины для проникновения внутрь и установка камеры. Хотя многие ученые считают формацию Дурупынар геологическим образованием естественного происхождения, команда проекта намерена продолжать работу. Согласно Библии, Ноев ковчег пристал к «горам Араратским» после 150-дневного потопа более 4300 лет назад.