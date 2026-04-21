В Android 17 нашли намек на ноутбук Google Pixel

Google готовит возвращение ноутбуков Pixelbook. Намёк на это обнаружили в тестовой версии новой мобильной системы Android 17, пишут СМИ.

Последний Pixelbook Go выходил в 2019 году. С тех пор Google сосредоточилась на смартфонах.

Но в четвёртой бета-версии Android 17 нашли следы ноутбука. Например, там появился новый значок с названием «ic_laptop_light». К сожалению, других подробностей о возможном ноутбуке пока нет. Неизвестно, как он будет выглядеть, какими характеристиками обладать и когда его представят.

Пока остаётся ждать новых утечек или официальных анонсов.