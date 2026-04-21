Энтузиаст превратил «челку» MacBook в Dynamic Island

Разработчик Джексон Шторм представил открытый проект DynamicNotch, расширяющий функциональность выреза под камеру в ноутбуках MacBook. Решение распространяется бесплатно через GitHub и позиционируется как аналог интерфейсной концепции Dynamic Island в iPhone.

DynamicNotch превращает область «челки» в интерактивную панель, отображающую системную информацию и уведомления. В числе поддерживаемых функций называются управление воспроизведением музыки, индикация зарядки, состояния сетевых подключений (Wi-Fi, Bluetooth), а также отображение параметров яркости и громкости.

Дополнительно реализована возможность быстрого взаимодействия с файлами: пользователи могут перетаскивать их в область панели для последующей передачи через AirDrop.

Проект ориентирован на актуальные версии операционной системы macOS 14.6 и выше. Решение распространяется в формате open-source, что позволяет сообществу дорабатывать и расширять его функциональность.

Ноутбуки Apple, начиная с моделей на чипах M2, оснащаются безрамочными экранами с вырезом под веб-камеру. Аналогичное решение использовалось еще со времен iPhone X. Актуальные модели, за исключением бюджетных iPhone 16e и 17e, оснащаются функциональным вырезом Dynamic Island.