В бета-версии WhatsApp* для Android появился тариф WhatsApp Plus

В Android-бете WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещённой в России) у части тестировщиков заметили новый тариф под названием WhatsApp Plus. Пока это не полноценный релиз, а ограниченный тест, но направление уже вполне понятно: Meta (признана экстремистской и запрещена в России) хочет монетизировать не только бизнес-инструменты, но и пользовательские «плюшки».

По данным WABetaInfo, в WhatsApp Plus входят в основном дополнительные функции кастомизации и удобства.

Речь идёт о премиальных стикерах, смене темы приложения, выборе альтернативной иконки, дополнительных закреплённых чатах, новых рингтонах и расширенных настройках списков чатов. Платными хотят сделать скорее «надстройки», а не саму переписку.

Цена на тесте тоже уже засветилась: около 2,99 доллара (223,77 руб.) в месяц, а у некоторых европейских бета-пользователей — 2,49 евро (219,42 руб.). Пока это выглядит как пробный запуск на Android, но ожидается, что позже подписка может добраться и до iOS, macOS и других платформ. Официальных сроков официального запуска Meta пока не называла.

Вообще, этот шаг не выглядит чем-то внезапным. Ещё в январе Meta (признана экстремисткой и запрещена в России) подтверждала, что готовит новые премиальные подписки для Facebook, Instagram и WhatsApp (все принадлежат корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещённой в России).

Тогда деталей по WhatsApp почти не было, а теперь стало понятнее, на чём именно компания собирается зарабатывать: не на доступе к мессенджеру как таковому, а на дополнительных функциях для тех, кто хочет чуть больше персонализации и контроля.

Если всё пойдёт по этому сценарию, WhatsApp Plus станет чем-то вроде аналога Snapchat+ или Telegram Premium, только с явным упором не на «обязательные» функции, а на визуальные настройки и небольшие бонусы для активных пользователей.

Вопрос только в том, найдётся ли у такой подписки достаточно желающих.

