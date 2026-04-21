В realme объяснили, почему VPN не может взорвать смартфон
Использование VPN-сервисов не представляет риска перегрева и тем более взрыва аккумулятора современных смартфонов. Об этом сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на realme Russia.
Поводом для разъяснений стали публикации в СМИ о потенциальной связи VPN с перегревом устройств. В компании подчеркнули, что современные мобильные процессоры оснащаются специализированными криптографическими модулями, которые берут на себя задачи шифрования трафика и минимизируют нагрузку на систему.
По оценке производителя, использование VPN увеличивает энергопотребление и тепловыделение лишь незначительно — на уровне нескольких процентов. Существенный нагрев возможен только при экстремальных условиях эксплуатации, например при длительном нахождении устройства под прямыми солнечными лучами во время интенсивной передачи данных или съемки видео в высоком разрешении.
В realme также отметили, что современные смартфоны оснащены многоуровневыми системами контроля питания и температуры, которые ограничивают ток зарядки или полностью приостанавливают ее при достижении критических значений (около 45 градусов Цельсия).
Риски могут возникать преимущественно у устаревших устройств, выпущенных до середины 2010-х годов, когда аппаратные механизмы ускорения криптографии еще не были широко распространены. В остальных случаях VPN по уровню нагрузки сопоставим с повседневными приложениями, включая стриминг музыки или работу онлайн-сервисов.
«Реальные причины, способствующие высокому нагреву смартфонов, — это глубоко деградировавший от старости аккумулятор (с увеличившимся внутренним сопротивлением), слабый уровень приема сигнала сети (заставляющий радиомодуль смартфона выкручивать мощность на максимум для поиска вышек связи), физически толстые неудачные чехлы (работающие как термос) и пребывание телефона под открытым солнцем», — заключили в realme.