В realme объяснили, почему VPN не может взорвать смартфон

Использование VPN-сервисов не представляет риска перегрева и тем более взрыва аккумулятора современных смартфонов. Об этом сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на realme Russia.

Поводом для разъяснений стали публикации в СМИ о потенциальной связи VPN с перегревом устройств. В компании подчеркнули, что современные мобильные процессоры оснащаются специализированными криптографическими модулями, которые берут на себя задачи шифрования трафика и минимизируют нагрузку на систему.

По оценке производителя, использование VPN увеличивает энергопотребление и тепловыделение лишь незначительно — на уровне нескольких процентов. Существенный нагрев возможен только при экстремальных условиях эксплуатации, например при длительном нахождении устройства под прямыми солнечными лучами во время интенсивной передачи данных или съемки видео в высоком разрешении.

В realme также отметили, что современные смартфоны оснащены многоуровневыми системами контроля питания и температуры, которые ограничивают ток зарядки или полностью приостанавливают ее при достижении критических значений (около 45 градусов Цельсия).

Риски могут возникать преимущественно у устаревших устройств, выпущенных до середины 2010-х годов, когда аппаратные механизмы ускорения криптографии еще не были широко распространены. В остальных случаях VPN по уровню нагрузки сопоставим с повседневными приложениями, включая стриминг музыки или работу онлайн-сервисов.