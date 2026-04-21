России пообещали вечный снег

В будущем в европейской части России снег может перестать таять летом из-за глобального потепления. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, май и апрель в этой части страны уже сейчас можно назвать зимними месяцами. Он отметил, что зима в 2026 году также оказалась холоднее нормы.

«Минус 30 — это необычно. Глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе — вообще, в европейской части России, Северной Америки, в североатлантическом регионе», — заявил Карнаухов.

Он объяснил, что теплую погоду в Европе определяют североатлантические течения. Разница в температурах создается за счет переноса между регионами тепла из тропических широт в полярные. В результате глобального потепления этот процесс может перестать работать окончательно. В таком случае в Европе и европейской части России похолодает на 20-25 градусов. Климатолог отметил, что последствия нарушений наблюдаются второй раз за последние годы, в том числе в 2026-м. После двух рекордно жарких 2023 и 2024 годов наступили холодные зимы и весны, в апреле и мае не теплеет, а осенью тепло сохраняется до ноября. Похожая ситуация была и после очень теплых 2014–2016 годов.

Карнаухов считает, что к лету-осени Гольфстрим может восстановиться, из-за чего следующей зимой будет мало снега. Однако ещё через пару-тройку циклов резкого повышения температуры течение может окончательно остановиться, и тогда в европейской части России будет холодная зима, холодная весна, очень холодное лето, ранняя осень, а снег выпадет в сентябре и перестанет таять летом.

Россиян предупредили об аномальных холодах

Ранее сообщалось, что разрушение Гольфстрима может привести к климатической катастрофе из-за выброса огромного количества углерода, запасы которого сейчас находятся глубоко под океаном.