«Роскосмос» сообщил о завершении миссии «Прогресса МС-32»

Корабль «Прогресс МС-32» отстыковался от Международной космической станции (МКС) и разрушился в плотных слоях атмосферы.

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-32» <...> был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана», — говорится в сообщении.

«Прогресс МС-32» стартовал с Байконура ракетой «Союз-2.1а» 11 сентября и спустя двое суток прибыл на МКС. За время работы на станции корабль доставил новый скафандр «Орлан-МКС» №7, предназначенный для выходов в открытый космос.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что МКС планируется потопить в 2030 году. По его словам, с 2028 года корпорация начнет постепенное снижение орбитальной высоты станции с целью последующего ее затопления.