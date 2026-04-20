NASA может перенести высадку на Луну по неожиданной причине

NASA может перенести высадку на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств США (NASA) может перенести высадку на Луну, которая была запланирована на 2028 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет генерального аудитора агентства.
Согласно отчету, причиной переноса может стать задержка в разработке скафандров от компании Axiom Space. Как говорится в документе, первоначальные планы NASA оказались «чрезмерно оптимистичными», а разработка скафандров серьезно отстает от графика. По новым подсчетам, демонстрация скафандров может состояться только в 2031 году, если график испытаний будет соответствовать историческим средним показателям.
«Первоначальные цели NASA по демонстрации лунных скафандров и скафандров для микрогравитации в 2025 и 2026 годах соответственно были чрезмерно оптимистичными и нереалистичными. Оба типа скафандров отстают от графика как минимум на полтора года, поскольку в настоящее время Axiom планирует готовность к демонстрации скафандров на конец 2027 года», — сказано в отчете.
