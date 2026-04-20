В работе соцсети Х произошел масштабный сбой

Пользователи популярной соцсети Х пожаловались на сбои в ее работе, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой начался в районе 19.56 мск. Из США поступило порядка 5 тысяч жалоб, также о проблемах с доступом рассказали пользователи из ФРГ, Франции, Великобритании, Германии, Бразилии.

В России также наблюдаются сбои — о них заявили жители столичного региона, Кабардино-Балкарской Республики, Липецкой области.

Комментаторы указали, что наблюдаются сбои в работе мобильного приложения, оповещений, сайта, сервиса. Многие отметили, что у них — общий сбой.

Ранее сообщалось, что пользователи из России, США, Германии, Нидерландов, Франции, Бразилии, Индии и Соединенного Королевства пожаловались на сбои в работе нейросети ChatGPT.

В компании OpenAI признали проблему — в настоящий момент ведется работа над ее устранением. Причины сбоя пока неизвестны.