В работе соцсети Х произошел масштабный сбой
Пользователи популярной соцсети Х пожаловались на сбои в ее работе, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 19.56 мск. Из США поступило порядка 5 тысяч жалоб, также о проблемах с доступом рассказали пользователи из ФРГ, Франции, Великобритании, Германии, Бразилии.
В России также наблюдаются сбои — о них заявили жители столичного региона, Кабардино-Балкарской Республики, Липецкой области.
Комментаторы указали, что наблюдаются сбои в работе мобильного приложения, оповещений, сайта, сервиса. Многие отметили, что у них — общий сбой.
Ранее сообщалось, что пользователи из России, США, Германии, Нидерландов, Франции, Бразилии, Индии и Соединенного Королевства пожаловались на сбои в работе нейросети ChatGPT.
В компании OpenAI признали проблему — в настоящий момент ведется работа над ее устранением. Причины сбоя пока неизвестны.