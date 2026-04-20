В работе ChatGPT произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе нейросети ChatGPT. Об этом свидетельствуют данные сервисов detector404.ru и downdetector.com.

О сбое сообщили пользователи из России, США, Германии, Нидерландов, Франции, Бразилии, Индии и Великобритании.

По данным пользователей, у них часто не получается войти в свой аккаунт, либо подключение прерывается ошибкой. Кроме того, у многих чат-бот стал очень долго отвечать на вопросы. В компании OpenAI признали проблему — в данный момент ведется работа над ее устранением. Причины сбоя пока неизвестны.

Ранее OpenAI открыла ограниченный доступ к специальной версии GPT‑5.4.