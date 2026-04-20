Как белые медведи учатся выживать без льда?

Белые медведи — настоящие символы Арктики, которым, к сожалению, приходится тяжело в связи с глобальным потеплением. Но есть и хорошие новости: если судить по популяции медведей, живущей в Норвегии, эти хищники могут постепенно адаптироваться к новым условиям. Портал livescience.com рассказал, как белые медведи эволюционируют, чтобы выживать без льда.

Будущее полярных медведей (Ursus maritimus) уже долгое время выглядит туманным. На морских льдинах они охотятся на тюленей, которые могут сбежать от хищников в воде, но из-за глобального потепления льды постепенно тают, что уничтожает охотничьи угодья хищников. Научная работа 2020 года прогнозировала, что, если выбросы тепличных газов продолжатся прежними темпами, к 2100-му году почти все популяции белых медведей потерпят крах; немногие выжившие будут ютиться в единичных регионах, вроде островов Королевы Елизаветы — самом северном арктическом архипелаге Канады.

Однако недавние открытия исследователей могут свидетельствовать о том, что белые медведи все-таки смогут пережить изменение климата. Январское исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, изучило состояние тела 770 взрослых белых медведей в Свальбарде между 1995 и 2019 годами. Они обнаружили, что, в среднем, медведи худели до 2000-го, но прибавили в массе после этого года, даже несмотря на быструю потерю морского льда в регионе. Неожиданность в том, что здоровый белый медведь —толстый белый медведь. Авторы научной работы ожидали, что животные, напротив, покажут негативный тренд в плане массы.

А работа, опубликованная в журнале Mobile DNA в декабре 2025-го, рассказала, что медведи в южной части Гренландии используют «прыгающие гены» для быстрого редактирования собственной ДНК. Тем самым они потенциально могут в краткие сроки адаптироваться к жизни в более теплом климате, изменив реакцию организма на температуру и метаболизм жира.

Можно ли заключить, что, на самом деле, у белых медведей все не так плохо? В Арктике обитают 20 уникальных популяций этих хищников; каждая живет в немного ином окружении и сталкивается с разным объемом потери льда. Чем меньше льда, тем меньше ареал обитания белых медведей. Им приходится дольше находиться на суше и тратить больше энергии, что влияет на их выживание и размножение. Но между островами в Свальбарде и землей Франца-Иосифа сложилась невероятно продуктивная экосистема. Поскольку эта область находится на континентальном шельфе, воды близ Свальбарда сравнительно мелкие и теплые; течения из северной части Атлантического океана насыщают их питательными веществами. Таким образом, у медведей есть много вариантов добычи: от моржей до птиц и даже птичьих яиц. И хотя в самом Свальбарде популяция тюленей снизилась, там, где есть лед, их находится больше — белым медведям проще их поймать. Иногда медведей там даже замечали за охотой на оленей.

По мнению ряда специалистов, свежая информация подчеркивает находчивость белых медведей. Они активно приспосабливаются к новым условиям, но сдвиг диеты в пользу птичьих яиц, моржей и оленей не значит, что медведи разрабатывают эволюционные адаптации специально для мира без льда. Они и так постоянно находились в процессе эволюции — просто теперь она проходит в ускоренном темпе. Перманентная релокация хищников на сушу маловероятна, потому что они переходят на лед при первом же его появлении.

К тому же, нужно помнить, что состояние тела не раскрывает все нюансы ситуации. Свальбардские медведи могут поддерживать себя в тонусе и на суше, но размножаются они на льдинах. Поскольку крупные участки западного берега Свальбарда лишены морского льда, ключевые локации, где хищники строили берлоги, исчезли. В декабре 2025 модельное исследование предположило, что в годы с малым объемом льда статистика по размножению медведей и выживанию медвежат будет падать.

Последняя надежда — на генетические адаптации. Медведи обладают определенными генетическими элементами, которые способны копировать и вставлять себя в разные сегменты генома, что приводит к мутациям среди субпопуляций на юге и севере Гренландии. Чаще — на юге, там, где теплее. Преимущественно эти изменения затрагивают обработку жиров, что может свидетельствовать о реакции животных на теплый климат и перемены в диете. К сожалению, подобные мутации приносят плоды лишь в долгосрочной перспективе, и у белых медведей нет столько времени: большая часть Арктического океана может остаться без льда летом уже к 2050-му, тогда как длина поколения у медведей составляет 11,5. Генетическая адаптация к экосистеме без морского льда займет сотни, если не тысячи, лет.

Так или иначе, разные популяции хищников по-разному ощутят на себе последствия глобального потепления. Хорошая новость в том, что, как показывает пример Свальбарда, есть определенные регионы, где медведи могут продержаться дольше. В высоких широтах Арктики есть регионы, где по-прежнему существует очень плотный морской лед, берегущий воду от солнечного света. По мере истончения ледяного покрова в воде начнут размножаться водоросли, что поддерживает сообщества беспозвоночных, рыб и тюленей, кормящих белых медведей. Другой вопрос, что никто не знает, как долго Свальбард сможет поддерживать популяцию медведей.