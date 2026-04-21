Раскрыта тайна «Диспетчера задач» Windows

Экс-инженер корпорации Microsoft Дэйв Пламмер рассказал, почему «Диспетчер задач» в Windows может неточно показывать информацию о работе операционной системы. Видео опубликовано на YouTube-канале автора.

Пламмер является одним из создателей «Диспетчера задач» — главной программы для контроля за работой Windows. Специалист раскрыл одну из тайн легендарной утилиты — почему «Диспетчер» не показывает загрузку процессора в реальном времени.

По словам ветерана Microsoft, программа работает не так, как ожидают пользователи. Утилита демонстрирует не моментальную загрузку процессора в процентах, а средний показатель за последние секунды. Поэтому даже если на процессор в моменте пришлась резкая нагрузка, а «Диспетчер задач» показал рост всего на несколько процентов, то это, по словам Пламмера, совершенно нормально.

Также инженер отметил, что современные процессоры постоянно меняют частоты, «уходят» в сон, троттлят и разгоняются. Из-за их особого поведения контролировать работу компонента становится сложнее. Пламмер подытожил, что загрузка 50 процентов на двух разных процессорах может ощущаться совершенно по-разному.

В начале апреля Пламмер рассказал, как он в 1990-х создал «Диспетчер задач». По его словам, в то время программисты были ограничены ресурсами компьютеров, поэтому им приходилось очень хорошо оптимизировать все утилиты для Windows.