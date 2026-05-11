Иногда лед в морозилке начинает потрескивать или издавать щелчки, даже если его никто не трогает. Эти звуки могут появляться внезапно, повторяться с разной периодичностью и даже усиливаться со временем. Но почему трещит лед в морозилке? Ответ — в материале «Рамблера».

Что происходит при замерзании воды?

Когда вода превращается в лед, она проходит фазовый переход и меняет свою внутреннюю структуру.В жидком состоянии молекулы воды расположены относительно хаотично, но при охлаждении они выстраиваются в кристаллическую решетку. При этом расстояние между молекулами увеличивается, и общий объем вещества возрастает примерно на девять процентов.

Это расширение создает давление внутри объема, особенно если вода замерзает в ограниченном пространстве или неравномерно. В научных работах показано, что при замерзании вода может создавать значительное внутреннее давление, способное деформировать или разрушать окружающие структуры. В результате уже на этапе кристаллизации внутри льда формируются напряжения, которые становятся основой для последующих трещин и звуков.

Почему возникают трещины?

Замерзание происходит неравномерно: сначала охлаждаются внешние слои, а внутренняя часть остается жидкой дольше. Когда внутренние участки начинают замерзать, они расширяются и давят на уже сформированную твердую оболочку. Это создает внутренние механические напряжения. Поэтому, если лед подвергается циклам нагрева и охлаждения, вероятность треска возрастает.

Если напряжение превышает прочность льда, структура не выдерживает и разрушается — появляется трещина. Такой процесс называется разрушением при кристаллизации.

Кроме того, структура льда неоднородна. Внутри могут оставаться пузырьки воздуха, примеси или небольшие участки незамерзшей воды — их называют «карманами» жидкости. Такие включения создают локальные зоны напряжения. Когда такие участки замерзают, происходит локальное расширение, которое может инициировать трещину.

Кроме того, скорость замерзания влияет на структуру. При быстром охлаждении образуются более мелкие и хаотичные кристаллы, что делает лед более хрупким.

Почему лед трещит уже в морозилке?

Температура в морозильной камере постоянно немного колеблется: компрессор включается и выключается, воздух циркулирует, а продукты внутри изменяют тепловой баланс. Лед реагирует на эти изменения: при охлаждении он слегка сжимается, при нагреве — расширяется. Такие циклы вызывают дополнительные напряжения внутри кристаллической структуры.

Исследования показывают, что температурные градиенты внутри льда могут приводить к накоплению напряжений и их последующему резкому высвобождению в виде трещин. Поэтому даже неподвижный лед может жить своей жизнью и издавать звуки спустя длительное время после замерзания.

Почему появляется громкий звук?

Лед — это твердый, но хрупкий материал с кристаллической структурой. Когда внутри него образуется трещина, энергия, накопленная в виде напряжений, высвобождается очень быстро. Эта энергия превращается в упругую волну, которая распространяется как звук.

Если лед находится в форме, контейнере или рядом с твердыми стенками морозилки, звуковая волна может отражаться и усиливаться. Кроме того, согласно акустическим исследованиям, большие куски льда способны накапливать больше напряжений, поэтому их разрушение сопровождается более громкими щелчками.

Таким образом, треск льда — это результат сочетания нескольких физических процессов, которые происходят одновременно и усиливают друг друга. В результате даже в неподвижной морозилке лед может издавать звуки, поскольку внутри него продолжаются физические процессы, связанные с перераспределением напряжений и изменением структуры.

