Для Windows 11 вышло экстренное обновление

Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление для операционных систем (ОС) Windows Server. На это обратило внимание издание Neowin.

Проблема с бесконечными перезагрузками появилась у ряда пользователей после установки апдейта KB5082063 или KB5082142. Позже в Microsoft признали неполадку и выпустили для ее исправления экстренный патч.

В компании подчеркнули, что патч, вышедший 19 апреля, исправляет проблему, возникшую в результате несовместимости обновлений KB5082063 или KB5082142 с оборудованием. В фирме подчеркнули, что с неполадками столкнулось «ограниченное количество пользователей».

Также в Microsoft заметили, что внеочередной патч исправил проблему, из-за которой на небольшом количестве устройств могло не устанавливаться обновление безопасности Windows от 14 апреля 2026 года. Как правило, при попытке установить апдейт пользователь видел ошибку 0x800F0983.

Ранее журналисты издания PCWorld заявили, что встроенный в Windows антивирус в некоторых случаях начал перезаписывать вредоносные программы вместо того, чтобы удалить их. Microsoft пока не отреагировала на проблему.