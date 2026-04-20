Google и Gucci выпустят смарт-очки

В списке самых неожиданных коллабораций последних лет уверенно лидируют Gucci и Google. Бренды объединились для разработки умных очков Gucci AI — проекта, который отражает стремление холдинга Kering усилить позиции в технологическом секторе.

По данным Hypebeast, запуск устройства запланирован на 2027 год. Ожидается, что новинка может дать Gucci преимущество на рынке ИИ-аксессуаров среди люксовых брендов. Пока детали дизайна держатся в секрете, однако инсайдеры утверждают, что очки будут оснащены камерами, микрофонами и динамиками и работать на платформе Android XR.

Таким образом, Gucci может составить серьёзную конкуренцию уже нашумевшим смарт-очкам от Ray-Ban, которые задали тон новому технологичному сегменту. Выход в категорию носимых гаджетов выглядит стратегическим шагом: после периода снижения продаж Gucci стремится перезапустить интерес к бренду и снизить зависимость от переменчивых модных трендов, делая ставку на технологии и инновации.