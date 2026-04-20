В Египте нашли мумию с фрагментом «Илиады» внутри

В Оксиринхе (современная Эль-Бахнаса, провинция Минья) испано-египетская археологическая экспедиция обнаружила римский некрополь с редким сочетанием погребальных практик и неожиданной находкой — фрагментом папируса из «Илиады» Гомера, помещенным внутрь мумии.

Некрополь на границе традиций

Раскопки ведут специалисты Университета Барселоны и Института Древнего Ближнего Востока под руководством Майте Маскорт и Эстер Понс Мелладо. Комплекс расположен восточнее ранее известной птолемеевской гробницы и включает несколько сильно разрушенных известняковых камер, пострадавших от времени и древних разграблений.

Внутри обнаружены керамические сосуды с кремированными человеческими останками — крайне редкая практика для Египта римского периода, где доминировала мумификация. Рядом находились останки младенцев, а также кости животных, включая кошачьи черепа, аккуратно завернутые в ткани. Это указывает на сложный ритуальный комплекс, где сосуществовали кремация, традиционное бальзамирование и, вероятно, локальные адаптации погребальных обрядов в переходную эпоху.

Дополняют контекст терракотовые и бронзовые фигурки. Среди них изображения Гарпократа в виде всадника и небольшая статуэтка Купидона. Эти находки фиксируют устойчивое присутствие греко-римского религиозного слоя и культурное смешение, характерное для Египта под властью Рима.

Золотые языки и идея посмертного суда

В другой части комплекса, в подземной камере (гипогее), археологи нашли несколько мумий, обернутых в льняные ткани с геометрическими орнаментами и помещенных в расписные деревянные гробы.

Особый интерес вызвали амулеты в виде языков из золота и меди, помещенные в рот умерших. В египетской традиции они должны были обеспечить способность говорить в загробном мире и защищать покойного во время суда Осириса — ключевого момента, где душа «взвешивалась» и оправдывалась или осуждалась. Использование золота дополнительно указывает на высокий социальный статус захороненных и доступ к дорогим материалам.

Папирус из «Илиады» внутри мумии

Наиболее необычная находка — фрагмент папируса с текстом второй книги «Илиады», включая знаменитый «Каталог кораблей», где перечисляются греческие войска, отправившиеся на Трою. Документ был обнаружен внутри одной из мумий, что делает его исключительным по контексту сохранения.

Однозначного ответа, зачем папирус оказался внутри мумии, пока нет. У исследователей есть несколько версий. Возможно, это был знак высокого статуса и образованности умершего — своего рода демонстрация того, что человек принадлежал к элите и был связан с греческой культурой. Другая версия — папирус мог работать как символ идентичности, фиксируя принадлежность к определенной культурной среде. Есть и более ритуальное объяснение: знание и тексты могли восприниматься как нечто, что «переходит» с человеком в загробный мир и сопровождает его после смерти.

Доктор Хишам Эль-Лейти из Высшего совета по древностям Египта отметил, что находка демонстрирует не просто влияние греческой культуры, а активное участие местной элиты в её литературной традиции.

Оксиринх как центр письменной культуры

Оксиринх известен крупнейшими в мире находками папирусов, начиная с конца XIX века. Однако большинство текстов происходило из мусорных свалок древнего города, а не из погребений. Поэтому папирус, найденный внутри мумии, имеет особую научную ценность.

Он может дать новые данные о распространении греческой литературы в римском Египте, уровне грамотности и том, как классические тексты воспринимались вне крупных центров вроде Александрии. Предварительно исследователи считают, что это не случайный фрагмент, а намеренно помещенный объект.