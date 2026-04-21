Флагман Honor Magic 9 Pro Max оснастят двумя 200 Мп-камерами

Появились подробности о будущем смартфоне Honor Magic 9 Pro Max, что заменит ожидаемую ранее версию Ultra. Инсайдеры сообщают, что новинка получит серьёзные улучшения в камерах.

Главной фишкой может стать система из двух камер по 200 мегапикселей — основной и перископической. Также ожидается улучшенная стабилизация изображения. Особое внимание, мол, уделяется именно видеосъёмке.

Кроме того, Honor будет использовать технологии ARRI, которая известна своими профессиональными решениями для кино.

Официальной информации о дате выхода пока нет, но скорее всего это произойдет в этом году.