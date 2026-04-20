Астроном-любитель под ником DudeLovesSpace случайно заснял редкий момент. Активная область солнечных пятен под названием AR4392 вспыхнула прямо в кадре, выбросив мощный импульс излучения. Особенность в том, что наземные радиоинструменты одновременно зарегистрировали часть этого события в радиодиапазоне. Затем автор видео перевел радиоданные в слышимый сигнал — и получилось необычное аудиовизуальное «представление» Солнца.

Солнечные пятна — это области на видимой поверхности, где локальные магнитные поля становятся намного сильнее. Там, где появляются пятна, чаще возникают и вспышки — мощные выбросы света и энергии, способные нарушать радиосвязь на Земле.

Пятно AR4392 впервые появилась 12 марта. Следующие две недели астрономы внимательно следили за областью, пока вращение Солнца не унесло ее на обратную сторону диска. По размеру это пятно не было рекордным, но по активности оно заметно выделялось среди других.

За время прохождения по диску AR4392 выдала две умеренные вспышки M-класса (16 и 18 марта) и несколько более слабых вспышек C-класса. Событие, которое попало в объектив астронома-любителя, оказалось самым сильным: вспышка M2.7 произошла 18 марта и длилась около 16 минут.

«То, что начиналось как просто хороший ясный день для наблюдений, быстро превратилось во что-то особенное. Не ожидал, что так повезет, но эта гигантская вспышка вырвалась из пятна AR4392 прямо у меня на глазах», — рассказал астроном.

Важно понимать: то, что слышно на записи, — не «настоящий звук Солнца» в привычном смысле. В космосе почти вакуум, и звуковым волнам там не по чему распространяться. Ученые предполагают, что если бы мы каким-то образом могли «услышать» Солнце, оно могло бы восприниматься как непрерывный гул примерно на уровне 100 децибел.

В ролике использован другой подход — сонификация данных: радиоволны Солнца перевели в диапазон слышимых частот. У такого метода есть практический смысл: для ученых это дополнительный способ «увидеть» закономерности в данных. Иногда слух помогает заметить детали, которые не бросаются в глаза на графиках. Для всех остальных это редкая возможность почувствовать, насколько чуждым и впечатляющим бывает космос.