Апгрейд до Windows 11 обрушил производительность SSD

Удивительно, но обновление с Windows 10 до Windows 11 может принести не только новые функции и актуальные патчи, но и неприятные сюрпризы (сарказм). Один из таких случаев недавно обсуждали в соцсетях: после апгрейда системы у пользователя резко просела производительность SSD.

Речь шла об NVMe-накопителе Samsung 970 Evo. После перехода на Windows 11 пользователь решил прогнать диск через CrystalDiskMark и обнаружил, что скорости последовательного чтения и записи упали до 897 МБ/с и 859 МБ/с соответственно.

Для сравнения: сама Samsung заявляет для этой модели до 3400 МБ/с на чтение и до 2500 МБ/с на запись. К счастью, проблема оказалась решаемой. После обновления драйвера накопитель буквально ожил: скорость последовательного чтения выросла более чем в четыре раза, а записи — почти втрое.

Пользователь поделился этим наблюдением, чтобы предупредить остальных: после перехода с Windows 10 на Windows 11 стоит не полениться и проверить, всё ли работает как надо.

Что интересно, случайные операции чтения и записи почти не изменились. Но даже при таком раскладе просадка последовательной производительности вполне может сказаться на общем ощущении от системы, особенно если речь идёт о загрузке файлов, установке приложений и общей отзывчивости десктопа под нагрузкой.

Отдельно это актуально для владельцев накопителей Samsung. Если используется фирменное приложение Magician, лучше убедиться, что установлена его свежая версия: такие обновления уже не раз устраняли серьёзные проблемы после перехода на новые версии Windows.