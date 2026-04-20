В России разработали ракету для борьбы с градом

Российские учёные разработали ракету для борьбы с градом, свидетельствует информация в электронной базе Роспатента.

«Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно — к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков», — говорится в описании изобретения.

Уточняется, что попадание ракеты в облако градообразования равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристалликов льда, выпадающих в виде осадков, что предотвратит град.

