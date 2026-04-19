Нацбезопасность США использует ИИ-модель, несмотря на предупреждения Пентагона

Агентство национальной безопасности США (АНБ) использует самую мощную модель искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic Mythos Preview, несмотря на позицию Пентагона, заявляющего о рисках использования ИИ от этой компании. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что неизвестно, каким образом АНБ использует ИИ-модель. Другие организации, имеющие доступ к Anthropic Mythos Preview, используют ее преимущественно для сканирования собственных систем на уязвимости в безопасности, которые могут быть использованы для взлома.

В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента России используют нейросети в своей повседневной работе.

5 января президент России Владимир Путин призвал утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.

В конце декабря российский лидер на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поддержал идею распространить эксперимент по внедрению ИИ для сокращения отчетности в 44 ведомствах.