Ракета Blue Origin впервые взлетела с повторным использованием ступени

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей американскому миллиардеру Джефу Безосу, совершила в воскресенье первый полет с повторным использованием многоразовой ступени. Об этом сообщает издание Space.com.

Запуск миссии (NG-3) состоялся утром 19 апреля. В ракете была использована многоразовая первая ступень, успешно возвращенная на Землю во время предыдущего запуска в ноябре прошлого года (миссия NG-2). Ранее, в январе 2025 года состоялся первый запуск New Glenn: тогда ракета успешно вышла на на орбиту, но вернуть первую ступень не удалось.

Как отмечает Space.com, использование многоразовых ступеней позволит Blue Origin конкурировать с ракетами Falcon 9, Falcon Heavy и Starship компании SpaceX Илона Маска.

Однако с главной задачей запущенной в воскресенье миссии - выводом в космос предназначенного для обеспечения мобильной связи спутника BlueBird 7 компании AST SpaceMobile - ракета не справилась. По сообщению Blue Origin, спутник был выведен на нештатную орбиту.