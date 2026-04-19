Эксперты раскрыли причину поломки iPhone после обновления iOS

Россияне стали массово жаловаться в соцсетях на то, что обновление iOS 26.4.1 массово выводит iPhone из строя. Эксперты изучили проблему и отметили, что в сбоях виновата не система как таковая, а ошибочные действия пользователей, пишет Telegram-канал Baza.

По словам специалистов, в ряде случаев причина кроется в сопутствующих факторах — нехватке свободной памяти, отключении телефона от питания во время обновления или попытках принудительно перепрошить гаджеты без необходимости.

Вместе с тем, заметили эксперты, новая версия системы требует больше пространства и времени на установку. В среднем, процесс занимает около 60 минут, а при переносе данных со старого iPhone может растянуться до 90 минут, что считается нормальным.

По их словам, во время обновления гаджет может заметно нагреваться, что тоже не выходит за рамки обычного. Главное в такой ситуации — не отключать устройство от питания и не вмешиваться в процесс до его полного завершения.

Эксперт по технике Apple Иван Герасимов объяснил, что сбои при установке обновлений возможны на любых устройствах. Причиной, уточнил он, может быть нехватка свободного места, нестабильное соединение с интернетом, разряженная батарея или программный сбой.

Техноблогер Сергей Романцев выдвинул свою версию — по его мнению, в проблемах при установке обновления виновато популярное приложение Telega — сторонний клиент Telegram.

Специалисты, администраторы профильных форумов, чатов призвали пользователей временно отключить автоматические обновления iOS и и в обязательном порядке сделать резервную копию данных перед установкой каких-либо новых версий системы.

